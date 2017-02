Thailandezii lui Leicester s-au saturat de Claudio Ranieri si l-au dat afara!

Cu probleme mari in campionat, campioana Angliei, Leicester, a decis sa-l demita pe antrenorul Claudio Ranieri! Totusi, „Vulpile” au sanse sa se califice in „sferturile” UCL, dupa ce au pierdut cu 2-1 pe terenul din Sevilla.



Ajuns pe banca lui Leicester in iulie 2015, Ranieri a ajuns cu campioana Angliei pe locul 17, la un singur punct de prima pozitie retrogradabila!

„A fost cea mai grea decizie pe care a trebuit sa o luam in cei sapte ani de cand King Power a preluat conducerea clubului Leicester City. Dar trebuie sa tinem cont de interesele pe termen lung ale clubului, mai presus de orice sentiment personal, indiferent cat de greu ar fi. Caldura lui, sarmul si charisma au contribuit la schimbarea perceptiei despre club si imbunatatirea reputatiei la nivel mondial. Ii vom fi mereu recunoscatori pentru contributia la realizarile echipei.

Nu ne-am asteptat ca performantele din sezonul trecut sa fie atinse si in acest an. Din contra, ramanerea in Premier League a fost primul si singurul obiectiv al nostru, la inceputul sezonului. Dar acum trebuie sa luptam pentru acel obiectiv si consideram ca era necesara o schimbare pentru a profita la maximum de oportunitatea ultimelor 13 jocuri”, a declarat vicepresedintele clubului Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, conform site-ului lcfc.com.

Leicester a parasit recent si Cupa Angliei, fiind eliminata de o echipa de liga a treia, Millwall, scor 0-1.