Sumudica a vorbit despre returul cu Genk, care incepe de la 2-2, intr-o conferinta de presa organizata in Belgia. Adverasra Astrei are victorii pe linie, pe teren propriu, in acest sezon de Europa League.



”Ne dorim foarte mult sa jucam ofensiv si la fel vom face si maine. Nu am venit sa joc la 0-0, nu voi face asta niciodata.

Stiu ca ne va astepta o partida grea. Suntem un pic defavorizati si de starea vremii, nu ne asteptam sa ploua, e altceva decat la Bucuresti. Probabil ei sunt invatati sa joace pe o astfel de vreme. Incercam sa ne jucam cartea si cred ca avem posibilitatea sa realizam iar o noapte magica.

Referitor la ce a vrut sa spuna fundasul Brabec, ca jucam altfel in Europa fata de campionat, jucam si noi la fel ca ei, altfel decat joaca in campionat.

Cred ca la fel, au acelasi traseu si cei de la Genk, domnule Brabec, sau cum te numesti. In campionat mai schioapata cateodata. Au facut 1-1 acasa cu Charleroi, iar acasa au castigat toate meciurile in Europa, indiferent cu cine au jucat, ceea ce inseamna o forta deosebita”, a spus Sumudica.