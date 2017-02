Sanctiunile FRF dupa retragerea oficiala a Unirii Tarlungeni si a CSM Ramnicu Valcea. Clasamentul a suferit modificari!

Unirea Tarlungeni a instiintat Departamentul Competitii din cadrul Federatiei Romane de Fotbal, asa cum Florin Chivulete a anuntat in exclusivitate pentru Sport Total FM, ca se retrage din acest sezon, iar Comisia de Disciplina si Etica a dictat, in sedinta din 22 februarie, sanctiunile.



„In conformitate cu prevederile art. 79/8 si 79/14 din RD constata retragerea echipei de seniori CS Unirea Tarlungeni din competitia Liga a II-a editia 2016-2017 si se sanctioneaza cu retrogradarea in ultima categorie competitionala organizata de Asociatia judeteana de fotbal pe teritoriul careia are sediul clubul in cauza„, a fost verdictul Comisiei de Disciplina si Etica a FRF.

Conform surselor Sport Total FM, aceeasi soarta a avut-o si CSM Ramnicu Valcea, care a inaintat FRF-ului cererea de retragere oficiala la inceputul acestei saptamani.

Astfel, in cazul in care Unirea Tarlungeni si CSM Ramnicu Valcea vor dori sa isi continue activitatea la seniori, cele doua cluburi trebuie sa porneasca obligatoriu din ultima liga a judetului din care fac parte, Brasov, respectiv Valcea.

Astfel, rezultatele obtinute de cele doua echipe in tur vor ramane aceleasi, insa, in schimb, cele din retur vor fi pierdute toate la „masa verde”, scor 3-0, inclusiv din cele doua etape desfasurate.

Cea mai castigata va fi ASU Politehnica Timisoara, care in etapa a 21-a a remizat pe teren propriu cu CSM Ramnicu Valcea, scor 1-1, iar acum urmeaza sa castige la „masa verde”, deci va avea cu doua puncte mai mult in clasament. UTA Batrana Doamna va obtine doua goluri in plus la golaveraj, dupa ce pe teren invinsese Valcea doar cu 1-0, in timp ce Foresta Suceava va pierde cate un gol si de la categoria marcate, cat si de la primite, dupa ce in jocul cu Unirea Tarlungeni castigase cu 4-1.