Matteo Spatafora a venit la Steaua in vara trecuta, la recomandarea lui Mihai Stoica, dupa ce neamtul Tommy Neubert a plecat tot cu scandal.

Italianul a fost dat afara de la prima echipa, reprosandu-i-se randamentul slab al echipei din prima jumatate a sezonului regulat, iar in locul lui a fost adus Marian Lupu, cel care s-a mai ocupat de pregatirea fizica a ros-albastrilor in perioada 2002 – 2006, dupa care a trecut pe la nationalele de tineret si seniori ale Romaniei.

Numai ca Spatafora nu a acceptat rezilierea contractului si a fost trimis sa aiba grija de juniorii care joaca la „satelit”!

„Nu mai lucrez la echipa mare. Nu am acceptat rezilierea contractului meu cu Steaua dupa cei din conducere au adus un alt preparator fizic in locul meu. Nu pot sa fac prea multe declaratii pe tema acestui subiect deoarece inca nu mi-am rezolvat problemele. Insa nu e normal ce mi s-a intamplat, Daca doresti o reziliere de contract, atunci eu cred ca cei din conducere trebuie sa procedeze ca in tarile din strainatate.

La mine in Italia asa se face. Daca dai un om afara trebuie sa ii dai banii pana la sfarsitul contractului. Asa vreau si eu. Am o familie si trebuie sa ma gandesc si la binele ei. Eu am venit la Steaua cu inima deschisa, dar mi s-au intamplat multe lucruri aici. Nu este cazul si timpul sa va povestesc acum”, a spus Spatafora, pentru fanatik.ro.