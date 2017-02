Patronul lui Dinamo, Ionut Negoita, pus sub control judiciar, dupa o decizie a Curtii de Apel!

UPDATE / Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti – Sectia de Urmarire Penala au dispus, prin ordonanta, punerea in miscarea a actiunii penale si luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de omul de afaceri Ionut Negoita, administratorul special al SC Dinamo 1948 SA, Cristian Valentin Gheorghita, precum si fata de fostul administrator judiciar al firmei care administreaza clubul Dinamo, Catalin Andrei Dascal si de o alta persoana implicata in procedura insolventei societatii, toti fiind acuzati de bancruta frauduloasa.

Procurorii il acuza pe administratorul special al SC Dinamo 1948 ca, in 22 octombrie 2014, cand a propus planul de reorganizare a societatii, „a omis cu intentie sa includa in plan active in valoare contabila neta de 16.863.011,58 lei, fapt care a condus la reducerea frauduloasa a creantelor bugetare„.

Anchetatorii sustin ca administratorul special a fost sprijinit in activitatea infractionala de inculpatii Ionut Negoita, Catalin Andrei Dascal si de alte doua persoane, T.S. si C.E.

Aceasta acuzatie vine in urma iesirii din insolventa a formatiei pe care o conduce, informeaza Digi24. Parchetul Bucuresti a facut perchezitii la trei societati ale omului de afaceri, la inceputul acestei luni.

Negoita e acuzat ca ar fi ascuns active in valoare de 18 milioane de lei cand a facut planul de reorganizare a clubului.

Conform digisport.ro, o persoana aflata sub control judiciar trebuie sa se prezinte la organul de urmarire penala ori de cate ori este chemat, sa informeze de indata organul judiciar care a dispus masura sau in fata caruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuintei si sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa de catre organul judiciar care a dispus masura, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat. De asemenea, organul judiciar poate impune interdictia de a parasi tara sau o anumita localitate.

Acuzatia de bancruta frauduloasa se aplica unei persoane care falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia, infatiseaza datorii inexistente sau prezinta in registrele debitorului, in alt act sau in situatia financiara sume nedatorate sau instraineaza, in caz de insolventa a debitorului, o parte din active. Daca este gasit vinovat, acuzatul poate primi o pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.