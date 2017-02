MTS revoca recunoasterea functionarii AMFB! Comunicatul Asociatiei

In urma controlului efectuat la AMFB de Corpul de Control al Ministerului Tineretului si Sportului a fost remis un ordin prin care revoca recunoasterea functionarii structurii sportive.



Prin Ordinul 1073/17.11.2016 al Ministerului Tineretului si Sportului se revoca recunoasterea functionarii structurii sportive cu aplicare din data de 21.11.2016, avand ca efect suspendarea temporara pe o perioada de 60 de zile a Certificatului de Identitate Sportiva detinut de Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti.

AMF Bucuresti considera ilegal ordinul MTS si a remis urmatorul comunicat, la solicitarea cotidianului Libertatea:

”Comunicat cu privire la Ordinul MTS nr. 1073/17.11.206

Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public in cursul zilei de astazi, Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti doreste sa faca urmatoarele precizari:

Acel ordin de ministru nu este, in opinia noastra, unul legal, datorita modului in care s-a desfasurat controlul asupra Asociatiei, dar si datorita masurilor impuse spre a fi implementate ulterior. Din acest motiv, am ales sa facem uz de dreptul nostru legal de a ataca in justitie acest ordin de ministru, in vederea indreptarii acestuia.

Prin urmare, pana la solutionarea definitiva a cauzei, singurul comentariu pe care il vom face este acela ca intre Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti si conducerea Ministerului Tineretului si Sportului nu exista nicio disputa, personala sau institutionala, acesta fiind mijlocul procedural prin care persoana vizata de un act administrativ individual poate cere modificarea lui.

In final, dorim sa mentionam, in mod explicit, ca pana la solutionarea definitiva a cauzei, Ordinul MTS nr. 1073/17.11.2016 este suspendat de drept si nu produce efecte, astfel incat nu exista niciun motiv pentru care activitatea fotbalistica sa nu fie reluataa conform programarii anuntate la finalul anului 2016.

Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti

Cu stima,

Av. Marian Mihail”.