Cele doua echipe au remizat la Giurgiu, scor 2-2, saptamana trecuta, iar acum campioana Romaniei are nevoie de egal cu goluri multe sau de o victorie pentru a se califica, in premiera, in optimile Europa League. Partida de pe „Luminus Arena” va incepe de la ora 22:05, in direct pe Dolce Sport si PRO TV, dar si LIVETEXT pe www.SPTFM.ro.



Pana acum, echipa pregatita de Marius sumudica are un parcurs aproape perfect in meciurile jucate in deplasare in acest sezon de Europa League: trei victorii (West Ham, Viktoria Plzen si Austria Viena) si o infrangere (0-4, la AS Roma).

De partea cealalata, formatia belgiana a obtinut numai victorii pe propriul teren, in Europa.