Un nou scenariu a iesit la iveala, dupa o declaratie a lui Ion „Lita” Dumitru, in exclusivitate pentru Sport Total FM, in legatura cu implicarea Primariei Capitalei in fotbalul romanesc. Conform fostului mare fotbalist, o echipa bucuresteana va beneficia de o mare infuzie de capital inca din vara, daca va reusi promovarea in Liga 1!.



„Eu nu cred nimic cu Rapidul, sa fim seriosi, Primaria Capitalei nu va astepta si va prelua o echipa care va promova in aceasta vara in Liga 1, asa am auzit si sa nu uitati ce v-am spus!„, a declarat „Lita” Dumitru, in cadrul emisunii „Executii in direct”.

Cel mai probabil, echipa la care a facut referire „Lita” Dumitru ar fi Juventus Bucuresti, liderul din acest monent al esalonului secund, princiopala favorita la promovarea in Liga 1.