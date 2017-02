Fost antrenor la Steaua, ultima data in septembrie 2015, Massimo Pedrazzini a vorbit despre returul dintre Genk si Astra Giurgiu, care se va disputa in aceasta seara, de la ora 22:05. Italianul crede in echipa lui Sumudica si prevede un nou rezultat mare pentru campioana Romaniei.



„Nu se poate sa joace la asteptare, echipa trebuie sa atace si sa marcheze obligatoriu. Depinde si de atitudinea pe care o avor avea la ora meciului. Sigur, belgienii sunt favoriti dupa acel 2-2 din tur, dar daca Astra va reusi sa atace tot meciul, cred ca in cele din urma se va impune.

Oricum, Sumudica a aratat ca stie sa gestioneze astfel de situatii si cred ca si acum poate sa treaca peste acest obstacol.

Jucatorii echipei mai experimentati sunt foarte bine pusi la punct fizic si asta s-a vazut la meciul cu Viitorul. Pentru ei, acest meci cu Genk este foarte important, la fel si play-off-ul din Liga 1.

Fotbalul belgian s-a dezvoltat foarte mult in ultimii 10 ani. Au adus antrenori care au schimbat stilul de joc inca de la copii si juniori si iata ca la ora asta se vede si la echipele mari.

Jucatorii romani sunt cautati pentru ca se pliaza pe genul lor de joc, iar Romania inca vinde la preturi accesibile pentru Europa.”, a declarat tehnicianul italian Massimo Pedrazzini, pentru Sport Total FM, in cadrul emisunii „Morning sport”.