Unul dintre putinii oameni de fotbal din Romania care nu vad cu ochi buni pentru Astra returul cu Genk este Ion „Lita” Dumitru, care a declarat, in exclusivitate pentru Sport Total FM, ca trupa lui Sumudica ar trebui sa se concentreze exclusiv la play-off-ul Ligii 1, pentru ca o calificare in „optimile” Europa Legaue este aproape imposibila.



„Sper, pentru binele acestui club, sa se califice, dar va fi foarte greu. De asta zic ca imi doresc sa scoata macar un egal, pentru ca nu vad cum sa se califice.

Astra trebuie sa se gandeasca la play-off, ca daca nu va reusi sa se califice va fi un dezastru pentru club.

Nu stiu cata apropiere s-a produs intre antrenor si patron, ma indoiesc ca au trecut peste toate neintelegerile… Declaratia a fost facuta pentru a mai linisti situatia in sanul echipe, printre suporteri etc.”, a declarat „Lita” Dumitru, in cadrul emisunii „Executii in direct”.