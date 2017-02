In urma cu cateva zile, Marcel Popescu, presedintele de la CSU Craiova, a iesit in fata presei cu o declaratie, conform careia cluburile insolvente vor fi pedepsite destul de aspru: „In sezonul 2018-2019 deja ne aliniem la normele europene. Asta inseamna sa fie profitabile cluburile, nu se mai accepta preluarea datoriilor, iar insolventa te duce in ligile inferioare„, a spunea oficialul, la DigiSport.



In urma acestei declaratii, majoritatea presei sportive s-a hazardat sa afirme ca LPF are in plan excluderea din Liga 1 a echipelor cu probleme financiare grave incepand cu sezonul 2018-2019. Nimic mai fals, spune Emilian Hulubei, presedintele Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonanamatori, membru in Comitetul Executiv al FRF.

„Toata nebunia asta a plecat de la o declaratie, dar nu exista niciun articol care sa dovedeasca cele spuse. Exista posibilitatea ca ele sa nu mai indeplineasca criteriile de licentiere, iar din acest motiv respectivele echipe vor fi retrogradate in Liga 3.

E foarte greu sa iesi din insolventa, e greu sa te tii pe doua fronturi, sa platesti si angajatii, dar si datoriile esalonate. Dar este clar faptul ca echipele in insolevnta vor avea dificultati in a mai continua competitia sportiva in Liga 1.

Din 2018-2019 se va reintroduce sanctiunea de neparticipare in Liga 1 atunci cand nu indeplinesti criteriile sportive. Si pentru sezonul urmator va fi valabila treaba cu depuncatarea. Dar vrem sa intervenim, prin intermediul CEx, ca echipele insolvente sa nu participe in play-off. Dar si aici avem o problema, pentru ca creez in prejudiciu financiar. Daca joc in play-off si ma clasez mai sus automat primesc bani la unrmatorul campionat mai multi din drepturile TV si atunci imi rezolv problema insolventei prin fondurile pe care le pot castiga in plus.

Paradoxal, daca un club isi respecta toate indatoririle pe care le are in urma insolventei, jucatorii ar avea de castigat in ceea ce priveste plata la zi a salariilor.”, a declarat Emilian Hulubei, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.