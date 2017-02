Dorinel Munteanu s-a despartit de FC Zakho, dupa numai opt etape!

„Munti” a parasit conducerea tehnica a echipei irakiene FC Zakho dupa mai putin de doua luni de la preluarea formatiei!



„M-am intors, perioada petrecuta in Irak a fost la stadiul de experienta. Am intalnit alt fotbal, dar nu vreau sa vorbesc nici de rau si nici de bine ce s-a intamplat acolo. Faptul ca m-am intors spune foarte multe. in cariera de antrenor mai sunt si perioade din acestea. La Zakho a fost foarte mare siguranta. Sigur, problemele vazute la televizor au fost in Bagdad. Nu am intalnit incidente, in perioada in care am fost acolo. E total diferit fata de cum e la noi, dar asta este”, a declarat Dorinel Munteanu, la Digi Sport.

Dorinel Munteanu a preluat echipa FC Zakho la inceputul acestui an. in opt etape, in care formatia a fost condusa de antrenorul roman, Zakho nu a obtinut nicio victorie, inregistrand patru rezultate de egalitate şi patru infrangeri.

Dupa 18 etape, fosta formatie a lui Munteanu se afla pe locul 16 din 20, cu 11 puncte, la doua puncte Al Simawa, echipa de locul 18, primul retrogradabil