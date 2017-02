CSM CSU Oradea, eliminata in optimile FIBA Europe Cup!

Drumul european al baschetbalistilor de la CSM CSU Oradea s-a incheiat in ultima seara de miercuri a lunii februarie dupa returul din optimile FIBA Europe Cup cu echipa turca Muratbay Usak Sportif.

Invingatori la o diferenta de zece puncte in urma cu doua saptamani, 82-72 la Oradea, elevii lui Cristi Achim au pierdut categoric, 82-108, parasind competitia. Anterior, formatia noastra a evoluat in grupele Basketball Champions League, unde a obtinut sapte victorii.

Meciul revansa a fost la discretia gazdelor, care s-au impus in doua din cele patru sferturi, 33-17, in primul, 28-16, in ultimul. L-au pierdut pe al doilea, 17-25, terminandu-l nedecis pe al treilea, 22-22. Diferenta avea sa fie facuta de cele 15 triple reusite de Muratbay, dar și de evoluțiile celor doi cosgeteri, Zachary, 30 puncte, 12 recuperari, double-double, Vasiliauskas, 28. De la oaspeti s-au remarcat Zeno, 15, Mirkovic, 15, Tibirna, 11 si Denison, 11. Au mai inscris Mandache, 10, Lucic, 8 si Nicoara, 6.