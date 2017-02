Cluburile din Liga I cu datorii vor fi retrogradate direct in Liga a III-a incepand cu sezonul 2018-2019

Cluburile din Liga I care vor avea datorii financiare restante catre angajati (jucatori, antrenori, conducatori etc.), alte grupari de fotbal si stat (asigurarile sociale/autoritatile fiscale) nu vor mai primi licenta din partea Federatiei Romane de Fotbal si vor fi retrogradate direct in Liga a III-a incepand cu sezonul 2018-2019.



Conform modificarilor Regulamentului national de licentiere a cluburilor, aprobate la 24 octombrie 2016 de Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, in categoria cluburilor cu datorii restante intra si cluburile aflate in insolventa care nu vor avea planul de reorganizare aprobat de judecatorul sindic pana la 30 aprilie 2018.

Mai exact, un club aflat in insolventa, care are planul de reorganizare aprobat de instanta, cum este cazul clubului CFR Cluj in momentul de fata, nu va fi retrogradat, urmand sa evolueze in continuare in Liga I, deoarece se afla sub protectie fata de creditori conform Legii Insolventei.

De cealalta parte, un club aflat in insolventa, care nu are planul de reorganizare aprobat, cum este in prezent situatia cluburilor ASA Targu Mures, Pandurii Targu Jiu si Gaz Metan Medias, va fi retrogradat direct in esalonul al treilea, editia 2018-2019.

Motivul pentru care retrogradarea se face direct in Liga a III-a este reprezentat de faptul ca aceleasi cerinte de licentiere, absenta datoriilor catre jucatori, alte grupari de fotbal si stat, se vor aplica si cluburilor din Liga a II-a. in premiera, incepand cu editia 2017-2018 toate cluburile din Liga a II-a vor avea nevoie de licenta, acestea fiind obligate ca la 31 martie 2017 sa depuna intreaga documentatie la Federatia Romana de Fotbal asemenea gruparilor din Liga I.

in prezent, cluburile cu datorii, categorie unde sunt incluse gruparile in insolventa cu si fara plan de reorganizare aprobat, sunt sanctionate pentru neindeplinirea criteriului financiar in procesul de licentiere cu depunctarea. Pentru datorii catre angajati si alte cluburi, gruparile CFR Cluj, ASA Targu Mures si ACS Poli Timisoara au inceput fiecare cu minus 6 puncte editia 2016-2017 a Ligii I.

Sanctiunea cu retrogradarea (in esalonul secund), pentru neindeplinirea criteriului financiar in cadrul procesului de licentiere, a fost aplicata in Liga I pana la 10 noiembrie 2014. La acea data, la recomandarea UEFA, Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal a eliminat sanctiunea cu retrogradarea inlocuind-o cu depunctarea si penalizarea financiara.

AGERPRES