Forma buna prin care trece Sergiu Hanca, unul dintre cei mai in forma jucatori de la Dinamo, i-a atras atentia lui Gigi Becali, care a declarat ca il apreciaza pe jucatorul de 24 de ani, dar ca nu vrea sa il cumpere.



„Jucam cu multi straini in echipa pentru ca nu mai sunt romani care sa faca fata la Steaua. L-am vrut pe Rotariu, dar l-au dat in alta parte. L-am vrut pe Budescu, dar nu a vrut sa vina. Cine mai e in Romania bun?

Imi place de Hanca de la Dinamo. Este un jucator bun si valoros. Nu vreau sa-l cumpar, dar mi-am dat cu parerea, ca iar apar discutii„, a spus Gigi Becali la TV Sport ro.

Trecut la mijlocul terenului de Ioan Andone, in acest sezon, Hanca a dat 8 pase de gol si 4 goluri in cele 23 de meciuri jucate in Liga 1.