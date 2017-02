Sevilla – Leicester si Porto – Juventus meciurile serii in Champions League

Miercuri seara intra in arena ultimele patru echipe ce si-au castigat locul in optimile UEFA Champions League. Daca in cazul meciului dintre Porto si Juventus se poate spune doar ca italienii sunt usor in avantaj strategic, in cazul partidei Sevilla – Leicester City este extrem de putin probabil ca gazdele sa rateze victoria. Cel putin asta spun statisticile, dar si cotele de la casele de pariuri sportive.

La Unibet, a paria pe meci castigat de Leicester inseamna un curaj major, dar nu neaparat si realism. Cota este 9.95, in conditiile in care aproape nimic nu ne arata o posibila evolutie senzationala a oaspetilor. Un pariu pe victoria gazdelor este mult mai „sigur” – cota 1.40. Sevilla este in prezent pe locul 3 in prima liga din Spania, la doar 3 puncte distanta de liderul Real Madrid. In ultima etapa de campionat, Sevilla a invins cu 2 la 0 pe Eibar, echipa de pe locul 7.

Analizand evolutia lui Leicester, singurul punct forte este parcursul din Liga Campionilor, acolo unde a castigat o grupa – relativ accesibila, totusi. In schimb, in Premier League, campioana Angliei este aproape de… retrogradare. De asemenea, Leicester a pierdut sambata cu 0-1 in fata celor de la Millwall, in Cupa Angliei. Tinand cont de toate acestea, este posibil chiar un pariu pe pauza / final – 1/1 – cota 2,04, adica pe faptul ca Sevilla preia conducerea in prima repriza si ramane in avantaj pana la fluierul de final.

La Porto se intalnesc doua formatii care se descurca excelent in ligile nationale: Porto ocupa locul 2 in Primeira Liga, la un punct distanta de liderul Benfica, iar Juventus conduce autoritar clasamentul, avand 7 puncte avantaj. Analizand cele mai recente meciuri ale echipelor, din nou se observa evolutii foarte bune: Porto a castigat cu Tondela in ultima etapa, scor 4-0, iar Juventus a terminat 4-1 cu Palermo si are o serie de 7 victorii in ultimele 7 meciuri!

Tinand cont de faptul ca Porto joaca totusi in fata propriilor suporteri, ar putea fi asteptata o victorie la limita sau un scor egal – cota 1,70 pentru pariul care include ambele posibilitati. De asemenea, merita luat in calcul si jocul pe „ambele echipe marcheaza”, cota 2,02. O alta idee ar fi pariul pe un numar mic de goluri – cota 1,56 pentru sub 2,5 goluri.