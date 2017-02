Pep Guardiola a vorbit dupa victoria obtinuta in fata liderului din Ligue 1, cu scorul de 5-2, in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, marturisind ca nu este multumit in totalitate.

„A fost un meci deosebit. Nu pot sa neg, am avut suisuri si coborasuri. Am atacat destul de bine, cu toate ca la constructie am avut unele probleme. Dar nu a fost usor, pentru ca AS Monaco este o echipa foarte bine organizata. Am jucat impotriva unor jucatori incredibili, rapizi pe contraatac, la mijlocul terenului si puternici din punct de vedere fizic. Daca nu esti capabil sa controlezi jocul, mai ales pe contraatac, e foarte dificil. Primele doua goluri primite au fost din cauza unor greseli, asa ca mai avem de lucrat. Lectia invatata astazi este ca nu trebuie sa ne dam batuti niciodata. In unele momente am fost norocosi, dar si noua ne-a lipsit sansa in prima repriza.

Vom merge la Monaco pentru a inscrie cat mai multe goluri. Acum ne cunoastem mai bine, noi vom ajusta, ei de asemenea. Daca nu vom inscrie la Monaco, vom fi eliminati. Vreau sa vad cate echipe nu vor primi gol de la Monaco in acest sezon. Au niste jucatori fantastici”, a declarat Pep Guardiola, potrivit Dolce Sport.