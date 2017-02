Nicolae Badea asteapta sa isi primeasca datoria de doua milioane de euro de la Ionut Negoita, dar, potrivit lui Victor Piturca, situatia dintre cei doi ar fi ca si rezolvata.

”Acolo sunt sigur ca se vor intelege domnul Negoita cu domnul Badea. E simplu. Cand e Dinamo, ar trebui sa se rezolve cu doua milioane de euro. Din ce am inteles eu, s-au inteles cei doi. Nu va renunta domnul Negoita pentru doua milioane la toti banii investiti”, a declarat Victor Piturca, conform Digi Sport.

Curtea de Apel a oferit solutii in vederea acestor divergente dintre cei doi: Negoita sa plateasca datoria catre Badea, pentru a ramane finantator in Stefan cel Mare, sa cedeze actiuni in contul datoriei, urmand sa se decida procentul necesar pentru a acoperi datoria, sau se va organiza o licitatie pe baza unei evaluari a actiunilor.