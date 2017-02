AS Monaco, liderul din Ligue 1, a pierdut marti, in fata cetatenilor lui Pep Guardiola, cu scorul de 5-3, in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor.

Leonardo Jardim, antrenorul francezilor, a recunoscut ca a fost un meci spectaculos si a marturisit ca momentul cheie al partidei a fost penalty-ul ratat de catre Falcao, moment in care Monaco putea majora diferenta, avand in vedere faptul ca a condus cu scorul de 2-1, dupa prima repriza.

„A fost unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din Liga Campionilor din acest sezon. Pentru fani, este foarte bine. Cred ca toti au fost multumiti sa vada jucand cele doua echipe. Atacul a fost de o calitate foarte buna, s-au marcat opt goluri. Momentul cheie al meciului a fost penalty-ul ratat de Falcao, cand am ratat ocazia de a ne distanta la 3-1”, a declarat Jardim, potrivit Dolce Sport.