LIVE SCORE / Manchester United si Schalke sunt ca si calificate, Fenerbahce poate intoarce rezultatul. Programul complet al mansei secunde a saisprezecimilor Europa League

Mansa secunda a saisprezecimilor Europa League va debuda miercuri, cu trei meciuri in care Manchester United si Schalke sunt ca si calificate, dupa ce au invins cu scorul de 3-0 in meciul tur, iar Fenerbahce poate intoarce rezultatul, dupa ce a pierdut cu 1-0 in meciul din deplasare.

Miercuri, 22 februarie

19:00 Fenerbahce – Krasnodar

19:00 Schalke – PAOK

19:00 Saint Etienne – Manchester United

Joi, 23 februarie

18:00 Osmanlispor – Olympiakos

20:00 Ajax – Legia

20:00 APOEL – Athletic Bilbao

20:00 AS Roma – Villarreal

20:00 Besiktas – H. Beer Sheva

20:00 Zenit Sankt Petersburg – Anderlecht

22:05 Copenhaga – Ludogorets

22:05 Fiorentina – Monchengladbach

22:05 Genk – Astra Giurgiu

22:05 Lyon – Alkmaar

22:05 Shakhtar – Celta Vigo

22:05 Sparta Praga – FK Rostov

22:05 Tottenham – Gent



VEZI AICI REZULTATELE DIN TUR