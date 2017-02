Valeriu Iftime, finantatorul formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului, dar si cea din Liga I.

„Toata lumea vorbeste frumos despre noi, eu sunt multumit si nu sunt dezamagit. Din pacate nu a fost sa fie, asta este. Botosaniul joaca si stie fotbal.

Eu nu am pierdut play-off-ul in meciul cu Dinamo, ci in niste meciuri disputate in acest sezon, pe greseli copilaresti.

Ne-ar trebui niste reguli nemtesti, vizavi de buget mai ales. Sunt doua lucruri care trebuie analizate: cum populam stadioanele si cum ne gestionam bugetul. Stadioanele goale nu pot genera fotbal. Avem multe de facut pentru a stabiliza partea asta de spectacol fotbalistic.

Toata problema este o facatura de-a lui Prunea. Eu nu am facut niciodata nimic impotriva Iasiului, dimpotriva, imi doresc sa ramana in Liga I.

Federatia trebuie curajul de a fi radicala. Fotbalul nu e o intamplare, trebuie sa ai logica, munca, coerenta.

Unul din planuri este sa cresc echipa a doua, sa am copiii mei. Este un deficit pe care il trag dupa mine de multi ani.”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii Fluier final.