Stefan Stana a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre perspectiva formatiei Dunarea Calarasi de a nu mai imprumuta jucatori, ci a-i achizitiona.

„Am avut posibilitatea sa iau jucatori imprumut, dar am refuzat si de aceea ma alaturi ideii celor de la Calarasi si ii felicit pentru perspectiva pe care o au. Importanti sunt jucatorii, restul suntem adiacenti.

Nu am putut participa la intalnirea de la Cheile Gradistei, dar am tinut legatura in permanenta cu cei de acolo.

Am inceput sa fiu putin mai optimist, pentru ca trebuie sa existe niste perspective si la Liga a II-a.”, a declarat Stefan Stana, in cadrul emisiunii Trafic Sport.