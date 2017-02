Marian Negoita, membru in biroul federal in cadrul Federatiei Romane de Hochei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre problemele din cadrul Federatiei Romane de Hochei, dar si despre renovarea intarziata a patinorul „Mihai Flamaropol”.

„Cum sa nu fiu suparat cand se pare ca patinoarul asta este unul blestemat. Sunt sase ani de cand proiectul a fost avizat (n.r. renovarea patinoarului). Nu este vina edililor, ci a legilor.

Federatia nu e implicata decat ca un fel de consultant tehnic, totul apartine Primariei Capitalei.

Sunt prejudiciati cateva mii de copii din Bucuresti, prin intarzierea renovarii patinoarului. Lucrarile s-au blocat si se cere iar autorizatie de construire pentru un patinoar mai mic, in locul patinoarului „Mihai Flamaropol”.

Ion Tiriac a vrut sa faca patinoar, a vorbit la Primarie si s-a lovit de niste legi, asa ca a facut pe terenul lui.”, a declarat Marian Negoita, in cadrul emisiunii Trafic Sport.