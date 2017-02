Dragos Dobrescu, noul antrenor al formatiei de handbal Corona Brasov, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre preluarea echipei, care nu are un moral tocmai bun.

„Pentru un tehnician nu e deloc usor, e o provocare pentru mine. Nu am gasit o atmosfera prea fericita din cauza rezultatelor, dar am incercat sa vorbesc cu jucatoarele sa punem lucrurile la punct. Am incercat sa le explic sa iasa in sala cu capul sus si sa gaseasca placerea de a juca handbal.

Trebuie sa avem si un pic de sansa, dar fetele au experienta si valoare.

E o obisnuinta acum sa se schimbe antrenorii. Fiecare a incercat sa faca cel mai bun lucru pe care l-a invatat. Si Mariana Tarca si Dumitru Berbece au facut ce au putut mai bine.

Nu se stie la sfarsitul campionatului ce se va intampla, eu sper sa raman si poate acel ceva care le-a lipsit fetelor sa aduca si victoria.

E imbucurator pentru CSM Bucuresti ca a reusit sa faca acest transfer de marca. Nu cred ca e alta echipa care isi mai permite astfel de transferuri.”, a declarat Dragos Dobrescu, in cadrul emisiunii Trafic Sport.