Cornel Sfaiter, presedintele clubului FC Botosani, a vorbit la Sport Total FM, despre decizia privind eliminarea din Liga I a echipelor aflate in insolventa, dar si despre situatia din campionat.

„Pe viitor, vom face eforturi sa luam licenta. Eu zic ca e un lucru benefic pentru viitorul fotbalului romanesc. E clar, daca vrei sa fii in Liga I trebuie sa faci eforturi financiare.

N-a fost usor pentru noi, am facut credite. Si in sezonul asta vom face tot posibilul sa luam licenta UEFA. E important ca toti sa stie din timp ce au de facut. Sustin ideea de a avea niste cluburi sanatoase in sportul romanesc, nu numai in fotbal.

Majoritatea cluburilor au inceput sa mearga pe niste salarii normale, nu ce era inainte in fotbalul romanesc. Intre 3 si 5 milioane e un buget bun pentru Liga I, pentru cine isi permite. Sponsorii trebuie adusi langa echipa pentru a avea viitor in Liga I.

Ne bucuram ca avem suporteri la stadion. Avem o prezenta constanta printre acei spectatori fideli, acei suporteri adevarati care sustin echipa la bine si la greu.

Vom trata si urmatoarele jocuri cu maxima seriozitate si vrem o clasare cat mai buna in play-out, pentru ca inseamna bani, adica o motivatie in plus.”, a declarat Cornel Sfaiter, in cadrul emisiunii Executii in direct.