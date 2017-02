Cristina Neagu a vorbit despre contractul sau cu formatia CSM Bucuresti, marturisind ca este confidential, dar nu este nimic iesit din comun in cadrul acestuia. Sportiva a semnat pentru doi ani si va reveni in tara in luna iulie.

„Am un contract confindential, absolut normal, nu sunt clauze exagerate si nimic iesit din comun. E un contract bun, banii nu sunt motivul pentru care ma intorc in tara, am avut oferte foarte bune si de la alte echipe. CSM nu trebuie sa lipseasca din Final Four in niciun sezon, acesta este obiectivul normal pentru o campioana a Europei. Imi doresc foarte tare sa castig Liga Campionilor si cu o echipa din Romania.

Am semnat pe 2 ani, din luna iulie. Acum ma concentrez pe actuala mea echipa, cu care am obtinut cele mai mari performante. Imi doresc sa dau 100%, asa cum am facut de fiecare data.

Eu de fiecare data am decis cu inima. Am negociat cu CSM in fiecare iarna, dar am decis de fiecare data sa raman la Buducnost. Acum e momentul potrivit sa ma intorc in tara, imi doream foarte mult sa joc in Liga Campionilor si sa castig competitia cu o echipa romaneasca”, a spus Neagu.

Handbalista este de parere ca sportul bucurestean are nevoie de o Sala Polivalenta moderna, avand in vedere numarul sustinatorilor CSM-ului.

„Daca CSM se va mentine an de an la un nivel inalt, probabil ca se va construi aceasta Sala Polivalenta. Avem mare nevoie de ea! Ar fi ideal si ca echipa nationala sa joace la Bucuresti, deci ar fi multe beneficii

Am vazut ca Sala Polivalenta este aproape plina la fiecare meci, de cand CSM a castigat Liga Campionilor si sper ca ea sa fie plina de la anul, cand o sa vin la CSM”, a declarat Cristina Neagu, potrivit Digi Sport.