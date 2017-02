Mihai Leu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre implinirea a 20 de ani de la castigarea titlului mondial la categoria semimijlocie, dar si despre situatia lui Lucian Bute.

„Ma simt foarte bine. Am invatat din box ca trebuie sa te uiti inainte, chiar daca viata iti ofera si lucruri neplacute.

Este o seara pe care nu am cum sa o uit niciodata, pentru ca a fost o seara care mi-a schimbat viata. Imi aduc aminte fiecare moment. Adversarul a fost foarte puternic si meciul a fost foarte disputat.

Lucian are foarte multa experienta si eu cred ca daca duci o viata sportiva, poti sa faci sport foarte mult timp.

Boxul de la noi nu mai e ce a fost, inainte eram in primele 5-6 tari, trebuia sa venim in fiecare an cu cel putin un titlu.”, a declarat Mihai Leu, in cadrul emisiunii Executii in direct.

ASCULTA INTEGRAL

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.