Astra Giurgiu va disputa partida retur din optimile Europa League, in deplasare pe terenul celor de la Genk, joi de la ora 22:05, iar belgienii iau in serios acest meci, considerand echipa lui Marius Sumudica fiind una puternica si cu multe calitati.

„Este clar ca ar fi foarte bine sa jucam in fata unui stadion plin. Nu numai noi am profita din acest lucru, ci toata lumea care are de a face cu echipa, cei din staff, absolut toti. si cred, bineinteles, ca echipa noastra merita un stadion plin. Acum nu vreau sa cred ca situatia va ramane la fel, cine stie, se mai pot vinde multe bilete.

Este vorba de o competitie europeana si am avea foarte mult de castigat daca trecem in runda urmatoare. Ar fi un rezultat istoric. Dar, pana la urma, rezultatele noastre nu depind de lucrul acesta”, a spus Albert Stuivenberg, antrenor Genk.

Jakub Brabec, fotbalistul formatiei belgiene, a marturisit ca Astra este o echipa experimentata de la care se pot astepta la orice.

„Le stim calitatile celor de la Astra, trebuie sa fim pregatiti pentru orice. Se poate intampla orice in cele 90 de minute. Este o echipa experimentata si trebuie sa fim concentrati pe tot parcursul meciului”, a declarat si Jakub Brabec, potrivit Dolce Sport.