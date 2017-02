Jucatorii dinamovisti au dezvaluit cum i-a motivat noul antrenor Cosmin Contra, cheia fiind presiunea asupra adversarului.

Sergiu Hanca a marturisit ca presiunea care exista in cadrul clubului dinamovist se simte si pe teren. Fotbalistul considera ca victoria obtinuta a fost una muncita, fiind foarte importanta pentru echipa.

„Este o victorie foarte importanta, muncita si cel mai important e ca ne mentinem in lupta pentru play-off. Se simte presiunea, pentru ca si Botosani intra in lupta la victorie. S-a simtit asta mai ales in prima repriza. Domnul Contra ne-a incurajat la pauza, am schimbat sistemul si am reusit sa marcam. Acum trebuie sa castigam si meciurile pe care le mai avem”, a declarat Sergiu Hanca.

Dan Nistor a dezvaluit cheia succesului inmanata de catre Cosmin Contra, si anume, presiunea facuta asupra adversarilor. Acesta a mai marturisit ca s-ar multumi sa castige mereu cu scorul de 1-0.

„A fost un meci foarte greu, cu o echipa care si-a jucat ultima carte pentru play-off. Speram sa castigam ce mai avem si jocul rezultatelor sa ne ajute. Nu am avut multe ocazii, dar e bine ca am castigat. Macar de am castiga mereu cu 1-0. Domnul Contra ne-a spus sa punem presiune in continuare si golul va veni. si a avut dreptate”, a declarat si Dan Nistor, potrivit Dolce Sport.