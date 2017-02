Gerard Pique, fundasul Barcelonei, a lansat un mesaj de mobilizare catre fani, dezvaluind ca nu exista o ruptura intre antrenor si jucatori, asa cum s-a vehiculat, invitandu-i sa mearga la stadion sa sustina echipa, pentru ca elevii lui Luis Enrique au nevoie de incredere.

„Atunci cand a venit Luis Enrique eram in rahat. Apoi am castigat Tripla. Stiu ca in fotbal nu exista memorie, dar as vrea sa ne uitam in urma si sa vedem munca pe care a facut-o alaturi de noi. De asemenea, sa nu uitam ce a realizat ca jucator. Suntem cu el pana la moarte.

Nu e vorba doar despre tactica. Increderea e la un nivel scazut. Insa va dau cuvantul meu: facem tot ce este posibil. Mesajul meu pentru fani e ca inca suntem vii si cred ca avem in continuare sanse sa luam titlul si vom lupta pana la final.

Ii rog pe fani sa mearga la stadion si in Liga Campionilor. Daca reusim sa revenim, vor fi suparati ca au ramas acasa. De asemenea, in Cupa suntem in finala si speram sa castigam”, a declarat Gerard Pique, potrivit Digi Sport.