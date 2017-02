Leo Grozavu, antrenorul formatiei FC Botosani, a vorbit dupa infrangerea suferita pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, in fata „cainilor”, marturisind ca echipa sa a fost peste formatia lui Cosmin Contra.

„O partida placuta pentru public, un meci disputat, dar cred ca astazi am fost peste Dinamo la multe capitole. Din pacate nu am reusit sa marcam la multele ocazii pe care le-am avut. Dinamo a reusit sa faca asta si fotbalul se joaca pe goluri. Asta e ceea ce a facut diferenta. Nu ar fi ajutat pe nimeni un rezultate de egalitate, dar am fi castigat un punct.

Ne doream sa castigam, nu ne gandeam neaparat la play-off, ne-am fi dorit sa invingem Dinamo. in continuare ne dorim sa luam punctele din ultimele doua meciuri, chiar daca am pierdut sansa de a ajunge in play-off. Dinamo nu m-a surprins cu nimic, cred ca am fost superiori. ii doresc bafta lui Cosmin Contra, am fost colegi de echipa. Cred ca FC Botosani a fost mai buna, dar Dinamo a avut bafta”, a declarat Leo Grozavu, potrivit Dolce Sport.