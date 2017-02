Gheorghe Hagi a dezvaluit intr-un comunicat, pozitia sa fata de zvonurile aparute in presa privind plecarea de pe banca tehnica a Viitorului.

„Avand in vedere ca in ultima perioada au aparut tot mai des, in mass-media, informatii si speculatii cu privire la plecarea mea de pe banca tehnica a echipei FC Viitorul, vreau sa informez suporterii, mass-media si intreaga opinie publica din Romania ca nu se pune deloc problema de asa ceva.

Sunt angrenat cu echipa pe care o conduc in Play-Off-ul Ligii I Orange si orice energie se indrepta doar spre acest obiectiv. Orice informatie aparuta in mass-media sau comentarii ale unor terti despre plecarea mea de la club in acest moment sunt doar pure speculatii si sunt neadevarate. Sper ca am fost suficient de explicit pentru ca toata lumea sa inteleaga cum stau cu adevarat lucrurile”, a scris Gica Hagi intr-un comunicat postat pe pagina oficiala a Academiei Hagi.