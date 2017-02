Fanii Stelei din toata tara s-au organizat si vor sustine sambata, 25 februarie, un miting de sustinere pentru echipa favorita. Fanii ros-albastri, care ar fi de partea lui Becali in razboiul cu Armata pentru numele si marca echipei, vor iesi in strada in aproape toate judetele, sambata, 25 februarie, intre orele 11:00 si 15:00, in fata prefecturilor din aproape toata tara.



„Vrem doar ramanerea actualei echipe Steaua Bucuresti in Liga 1, nu tinem nici cu CSA, nici cu FCSB. NE dorim sa nu moara FOTBALUL ROMaNESC si de aceea iesim in strada in 35 de judete’’, a declarat pentru Ora de Sibiu, stefan Lungu, organizatorul protestului de la Sibiu.

Conform avizului eliberat de Primaria Sibiu, la protest vor participa aproximativ 1.500 de persoane, care se vor strange pe platoul din fata Casei Artelor, in Piata Mica. ’’Participantii nu vor pleca in mars pe perioada manifestatiei. Nu se vor volosi portavoce, iar daca se vor folosi pancarte acestea nu vor contine injurii sau mesaje jignitoare. Organizatorul are obligatia de a asigura curatenia la locul adunarii’’, se arata in avizul eliberat de municipalitatea sibiana. Toti fanii echipei Steaua Bucuresti sunt asteptati sa participe la acest eveniment.

„REVOLUTIA ROS-ALBASTRA! Proteste de amploare in aproape toata tara, pentru sustinerea Stelei: „Iesim in strada in 35 de judete!” in decembrie anul trecut, Curtea de Apel Bucuresti a decis ca doar Armata poate folosi numele Steaua, iar Clubul omului de afaceri a pierdut acest drept. Fosta glorie a fotbalului romanesc, Marius Lacatus, se va ocupa de echipa Armatei care va ramane cu numele si sigla Steaua. Razboiul intre cele CSA si Steaua lui Becali a infuriat insa fanii ros-albastri. si nu vor sa stea cu mainile in san. Drept urmare, s-au organizat si vor ca sambata, 25 februarie, sa protesteze in aproape toate judetele din tara. Protestul va avea loc intre orele 11.00 si 15.00, in fata prefecturilor din intreaga tara. Steaua nu moare, nu dispare, nu se cloneaza! Dreptate pentru Steaua!„, cer initiatorii protestului, pe una dintre paginile de Facebook dedicate evenimentului.

Cele 34 de judete in care se vor organiza mitinguri, in afara de Bucuresti (sursa – Facebook):

01. jud.TIMIS – Ciprian Podean (0734745103), Emanuel Micsa (0725762372) si Ionut Mandita (0734672459 sau 0760816941)

02. jud. BISTRITA NASAUD – Marius Marc (0756348607) si Muzsi Szilard (0755066042)

03. jud. CALARASI – Cornel Marin (0724099990) si Marian Talente

04. jud. MEHEDINTI – Claudiu Valcea (0769257967) si Cristinel Vladuti (0768757466)

05. jud. MARAMURES – Cornel Macovei (0757220529) si Ghita Medan

06. jud. MURES – Calin Ioan Marginean (0742266232) , Veres Iuliu (0736370 332)

07. jud. IALOMITA – Marius Eugen Coman,Ionel Dragomir (0721441665) si Bogdan Andreescu (0765646088)

08. jud. ALBA – Puscas Ovidiu (0728827089) , Iernutan Razvan (0757622809) si Ioan Lupuleasa (0755217285)

09. jud. HUNEDOARA – Mfc Corvinul Hunedoara si Nelu Demeter (0721698856)

10. jud. BRASOV – Alex Johny (0731096326)

11. jud.SUCEAVA – Alexandru Stoica,Razvan Aioanei si Daniel Pohoata (0749839210)

12. jud.ARAD – Ionica Biris (0787825724),Bebitzu Punct Ro (0744250379) si Florin Groza (0741906023)

13. jud.IASI – Bogdan Ionut Neagu (0746780357) , Cibotaru Florin (0742892301) si Adrian Marius Bere

14. jud. TELEORMAN- Mada Iana (0760640151)

15. jud. GIURGIU – Buzea Lyzeta (0729490010),AV Viorel (0736949919) si Daniel Ruse (0723581330)

16. jud.SALAJ – Ciprian Marian Naghi (0744814963)

17. jud. CONSTANTA – Paul Popa (0756455810), Yani Ony (0723035220) si Petculescu Valentin

18. jud. VALCEA – Ionut Urucu si Gelu Bubu (0730630489)

19. jud. PRAHOVA – Hutu Cosmin Stefan, Dorin Stefan (0766104896) si Adrian Marin (0722163659)

20. jud. ARGES – Badescu Ionut si Vilcu Marin (0727053456)

21. jud. BUZAU – Silviu Rosioru ( 0726021312) si Ion Saftoiu (0744543112)

22. jud. BRAILA – Valentin Bogodoi (0749969078) si Castigam Impreuna

23. jud. VRANCEA – Vasile Catana (0761834041) si Lucian Apostol (0760779364)

24. jud. SIBIU – Paul-Alexandru Nanasi (0747688867) si Stefan Lungu (0771322878)

25. jud. BIHOR – Barna Alexandru (0753706033)

26. jud. GORJ – Albu Cosmin (0786396908)

27. jud. NEAMT – Silviu Berbecaru (0785885113)

28. jud. GALATI – Florin Bogdan

29. jud.OLT – Toma Robert (0753087536)

30. jud. BACAU – Adrian Costache (0744198686) si Popa Bogdan-Viorel (0752164121)

31. jud. TULCEA – Valentin Cristian

32. jud. BOTOSANI – Cricri Alebecca (0751331513)

33. jud. CLUJ – Sebastian Marginean (0741714731)

34. jud. DAMBOVITA – Dan Dragomir (0731236030) si Nedelcu Ionut