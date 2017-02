Intr-o interventie la Sport Total FM, Marius Sumudica, antrenorul echipei Astra Giurgiu, a declarat ca isi doreste ca la meciul retur cu Genk, de joi, sa nu mai aiba parte de acelasi arbitraj pe care l-a avut la meciul tur, cand brigada norvegiana a tratat cu superficialitate o faza in care Budescu a fost obstructionat in interiorul careului.



„In momentul de fata, ma uitam pe site-ul Soccerway, suntem singura echipa din Romania cu 5 victorii consecutive, deci suntem pe drumul cel bun. Ar fi pacat sa nu ne continuam acest parcurs si dupa meciul cu Concordia.

Dubla cu Genk este un bonus si vrem sa mergem sa ne jucam sansa. Sper sa nu avem parte de acelasi arbitraj, ca la meciul din tur am avut un penalty clar, in minutul 13. Am inteles ca ne arbitreaza niste olandezi … ce sa mai zic. Macar e bine ca ne va vedea o tara intreaga si va asigur ca nu ne vom face de ras.

Sa nu uitati ca noi jucam cu o echipa care a vandut doi jucatori in iarna pe 30 de milioane. Astra nu a dat niciun ban pe transferuri.

In campania asta din Europa noi nu am castigat niciun meci acasa, toate rezultatele le-am obtinut afara, iar asta spune multe despre jucatorii mei, despre experienta lor, iar pe asta ma voi baza si acum.”, a declarat Sumudica, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Partida de pe „Luminus Arena” va fi condusa de o brigada de arbitri din Olanda, cu Serdar Gozubuyuk la centru. Acesta o sa fie ajutat de tusierii Bas van Dongen si Davie Gossens, de arbitrii aditionali Pol van Boekel si Dennis Higler, iar arbitru de rezerva va fi Joost van Zuilen.