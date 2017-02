Petre Grigoras a analizat in exclusivitate la Sport Total FM, situatia echipelor din Liga I, marturisind ca Viitorul merita sa iasa cu bine din play-off.

„Gazul a facut jocuri bune. E intr-adevar amenintata pozitia Gazului, dar eu cred ca e in stare sa castige toate jocurile.

Fiecare echipa isi poate continua activitatea fara un jucator exponential. Sigur, Alibec era un jucator importat, dar Astra se va descurca.

Jucatorii lui Hagi parca nu mai au aceeasi dorinta si placere de a juca. E o motivatie pe care nu trebuie sa le-o dea antrenorul. Eu sper din tot sufletul sa fi fost doar un simplu esec in fata Astrei si Viitorul sa aiba un play-off reusit pentru ca merita la ce investitii s-au facut acolo.

Astra a facut o partida buna in Europa, dar le va fi foarte greu in retur. Sansele sunt mai mici de 50%, va fi un meci infernal.”, a declarat Petre Grigoras, in cadrul emisiunii Executii in direct.