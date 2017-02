Campioana Astra a invins fara drept de apel liderul Ligii I, FC Viitorul, duminica, in etapa a 24-a, insa Marius Sumudica are, totusi, un regret: „Inca ne ferim sa spunem ce trebuie sa spunem …”.



„Am aratat mult mai multa prospetime decat copiii lui Hagi, iar asta este un merit al preparatorului fizic si al intregului staff.

M-a deranjat ca o mare parte a presei, dupa acest meci, a scos in evidenta faptul ca Viitorul a jucat prost, nu ca Astra a facut-o foarte bine. Inca ne ferim sa spunem ce trebuie sa spunem …

Sa ne intelegm, ne place sau nu, Astra e Romania!

O sa vedeti ca intram in play-off si vom termina campionatul pe podium! Ne gandim la campionat, recunosc, dar depinde de ce vom face in urmatoarele trei meciuri.”, a spus Sumudica, la Sport Total FM, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Unicul gol al meciului de la Giurgiu a fost marcat de Filipe Teixeira (’58), dupa o pasa remarcabila a lui Constantin Budescu.