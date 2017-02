Cu toate ca, in nenumarate randuri, a declarat ca, din vara, cand i se va incheia contractul, nu va mai continua la Astra Giurgiu, Marius Sumudica a revenit la sentimente mai bune, odata cu momentul impacarii cu patronul echipei, Ioan Niculae.



„O sa fie un moment trist la vara, cand ma voi desparti de echipa, dar va spun ceva. Mai stau un an langa echipa daca va ramane lotul asta si daca cei din conducere ar avea in continuare incredere in mine, pentru ca la anul ne vom bate la campionat! Aseara m-am impacat si cu patronul. O sa vina cu noi in Belgia. Am vorbit 20 de eminute la telefon si am cazut de acord sa ne dam mana pentru binele echipei.„, a declarat tehnicianul campioanei Astra Giurgiu, Marius Sumudica, in cadrul emisunii „Fluier final”.