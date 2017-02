Constantin Caliman, fostul sef al CSM-ului, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre transferul Cristinei Neagu la CSM Bucuresti, declarandu-se bucuros pentru aceasta realizare.

„Nu pot decat sa ma bucur ca Cristina Neagu s-a intors acasa si sunt sigura ca va face performanta. Parerile sunt impartite si vedem o parte a bucurestenilor care sunt nemultumiti privind folosirea banilor publici.

Eu nu inteleg de ce privim asa. Doamna Firea a facut un gest absolut normal pentru a arata ca iubeste sportul.

Eu ma bucur ca CSM Bucuresti se bucura acum de sprijin si de un buget generos si nu traieste drama pe care am trait-o eu in mandatul meu. Cand s-a construit CSM Bucuresti a fost o lupta intre cei care nu isi doreau si cei noi cei care ne doream.

Nu poti sa faci performanta fara bani. Fereasca Dumnezeu de conducatori inerti care nu iubesc sportul. Trebuie sa lasam privatul sa se implice in finantarea sportului si a infrastructurii.

Eu am propus infiintarea echipei de fotbal a CSM-ului, dar la nivel de copii si juniori. Ei nu au voie sa detina mai mult de 49% dintr-un club de fotbal, atunci cand acesta promoveaza in Liga I, si va trebui sa intervina privatul.”, a declarat Constantin Caliman, in cadrul emisiunii Executii in direct.