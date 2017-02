Viitorul Constanta a fost eliminata din Europa Youth League, dupa ce a pierdut, marti, in deplasare, cu FC Porto, cu 0-3. Echipa a doua a liderului Ligii I a paraset competitia in „optimi”, o performanta unica in Romania, fapt ce l-a facut pe antrenorul Catalin Anghel sa declare ca jucatorii trebuie sa fie mandri de ceea ce au reusit in acest sezon european.



„Sunt mandru de comportamentul pe care l-au avut jucatorii in aceasta competitie. Stiam ca ne asteapta meci greu la Porto, dar am pregatit meciul bine, spun eu. Am primit un gol stupid in repriza a doua si de acolo s-a cam rupt echilibrul. Ne-a cam lipsit experienta, maturitatea si lipezimea in fata portii. Sper ca din aceasta generatie sa iasa cati mai multi jucatori de top.

Aceasta echipa a eliminat adversari care investesc enorm in acest fotbal, iar acesti jucatori trebuie sa tina capul sus, chiar daca au fost eliminati cu 3-0 de Porto.

Legat de echipa mare, pot sa va spun ca infrangerea venea oricum, nu neaparat cu Astra. Speram ca a fost un accident si ca am invatat ceva, pentru ca ne asteapta meciuri la fel de grele. Trebuie sa ramanem concentrati pentru fiecare meci si sa jucam ce stim noi mai bine„, a declarat Catalin Anghel, antrenorul secund al lui Gica Hagi la Viitorul, in cadrul emisunii „Fluier final”.