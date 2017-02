Moldoveanul in varsta de 22 ani se afla la Bucuresti si ar putea semna cu Dinamo in orele urmatoare, informeaza gsp.ro. El a efectuat vizita medicala inca de luni, iar in orele urmatoare va efectua cateva teste, pentru ca antrenorul Cosmin Contra sa-si formeze o parere



Dan Spataru evolueaza pe postul de mijlocas ofensiv, si a a jucat de-a lungul carierei pentru Zimbru Chisinau si Astra Giurgiu. In prezent, Spataru este liber de contract dupa despartirea de Zimbru, pentru care a marcat opt goluri in 107 meciuri.

In 2015, Spataru a fost imprumutat la Astra, pentru care a evoluat in sapte partide, nereusind sa marcheze vreun gol.

Mijlocasul a evoluat pentru toate selectionatele de juniori ale Republicii Moldova, bifand si cinci aparitii in tricoul primei reprezentative de peste Prut.

