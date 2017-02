Cristina Neagu a vorbit dupa anuntul facut de CSM privind transferul ei, marturisind ca este bucuroasa ca are sansa de a face performanta cu o echipa romaneasca in Liga Campionilor.

„Am semnat contractul saptamana trecuta, pe doua sezoane, dar ne-am inteles cu clubul ca anuntul sa fie facut de CSM. Dupa perioada Oltchim, am acum din nou sansa sa ma lupt pentru Liga Campionilor cu o echipa romaneasca. Este cel mai mare vis al meu. Aici, la Buducnost, ma voi concentra pe ce am de facut pana la finalul contractului, in vara, pentru ca ii respect enorm dupa patru ani in care am lucrat impreuna in cea mai prolifica perioada din cariera mea.

Nu banii sunt motivul principal pentru care ma intorc acasa, ci sansa pe care o am sa fac performanta cu echipa din orasul natal si e prima data cand se intampla asta dupa perioada mea de juniorat. In martie voi veni in tara pentru prezentarea oficiala”, a declarat Cristina Neagu pentru news.ro.