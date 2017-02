Champions League: Atletico Madrid si Manchester City sunt favorite, ce pariem la aceste meciuri?

Noi echipe intra in tensiunea meciurilor decisive din UEFA Champions League Noi echipe intra in tensiunea, in faza competitiei unde nu exista decat un singur castigator in fiecare dubla-mansa. Bayer Leverkusen joaca pe teren propriu cu Atletico Madrid, echipa care a fost in sezonul trecut extrem de aproape de a castiga marele trofeu, in finala in care a pierdut la penalty-uri in fata rivalei sale istorice – Real Madrid. Asadar, meci greu pentru germani, ce sunt cotati cu a doua sansa (cota 3,25 pentru victorie, fata de 2,45 cota din dreptul oaspetilor).

In cea mai recenta intalnire dintre cele doua formatii, Bayern Leverkusen a pierdut cu 2 -4, insa in precedentele trei intalniri a reusit sa nu piarda (o victorie si doua egaluri). Chiar daca Atletico are mai mari sanse de a trece mai departe dupa meciul retur, este de asteptat ca gazdele sa incerce sa se impuna. Ar putea astfel merita riscul unui pariu pe „ Bayer nu pierde cu Atletico Madrid„ , cota 1,60, varianta ce a acopera inclusiv un rezultat de egalitate. Tinand cont de presiunea partidei, dar si de scorul din ultima intalnire dintre Bayer Leverkusen si Atletico Madrid, un potential pariu ar fi si acela pe numarul de goluri: cota 2,48 pentru peste 2,5 goluri pe tabela.

Ambele echipe vin dupa victorii in campionat, dar analizand ultimele cinci partide jucate se poate observa un avantaj de forma pentru Atletico Madrid. Spaniolii au doar doua meciuri in care au au castigat, ambele cu Barcelona: 1-1 si 1-2. In schimb, Bayern are doua infrangeri cu echipe mai slab cotate in Bundesliga. Un alt pariu demn de luat in calcul este cel pe „ambele vor inscrie” – cota 2,00 la casa de pariuri online Unibet.

Celalalt meci al serii de marti in UEFA Champions League este cel dintre Manchester City si Monaco . Aici, ar fi o reala surpriza ca gazdele sa nu castige: cota 1,65 pentru victoria lui Manchester City, fata de cota 5,75 in dreptul oaspetilor. Interesant este ca, in ultimele sase meciuri disputate in toate competitiile, cele doua echipe au rezultate simetrice: egal, patru victorii si din nou egal.