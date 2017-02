Calin Gavrus, noul presedinte al Federatiei Romane de Polo a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre noua functie pe care o va ocupa.

„A fost un drum lung si am avut o echipa foarte puternica si omogena, formata din fosti sportivi si oameni de polo, in general. Acestea ar fi motivele datorita carora am reusit.

Eu cred ca intr-adevar au realizat ca trebuie sa se impuna o schimbare de abordare a acestui sport si ca propunerea mea de a privi federatia ca o societate in care toti suntem actionari, atat cluburile, cat si noi, este complet schimbata si opusa abordarii invechite de pana acum.

E necesara coalizarea noastra si punerea in practica a programului, fara lupte interne. Pur si simplu trebuie sa ne vedem de programul pe care l-am propus.

Am inceput sedinta cu aplauze la scena deschisa pentru formatia Digi Oradea, care a facut o figura extraordinara si a scos un rezultat deosebit. Poate ei vor reusi sa castige Cupa dupa 30 de ani.”, a declarat Calin Gavrus, in cadrul emisiunii Trafic Sport.

