Alin Petrache, directorul general al echipei de handbal CSM Bucuresti, a vorbit despre achizitia Cristinei Neagu, marturisind ca salariul speculat in presa este mult peste adevarata suma pe care o va incasa jucatoarea.

”Nu mi-a fost extrem de greu sa o conving, este bucuresteanca, si-a dorit sa revina, era extrem de frustrant sa vad o romanca, cea mai buna jucatoare de handbal din lume, ca nu poate evolua pentru campioana Europei.

Multa lume a spus ca este un transfer de imagine, eu consider ca ea este o sportiva extraordinara si un caracter frumos si puternic. Exact cele doua caracteristici pentru sportivele de mare performanta.

Referitor la salariul Cristinei nu vreau sa comentez speculatiile din presa, dar va pot spune ca salariul este mult sub nivelul prezentat in media romaneasca, iar partea cu merchandising-ul este foarte interesant pentru ca asta trebuie sa pretinda fiecare club, dar trebuie sa ne comparam cu Real Madrid, Barcelona, cu multe alte cluburi puternice.

Acest exemplu il dau de fiecare data, ei ca si management isi aduc sportivii acasa, isi aduc antrenorii acasa. De fiecare data am inteles ideea asta ca trebuie sa ne aducem oamenii acasa.”

Alin Petrache este de parere ca repatrierea Crisinei Neagu poate reprezenta o motivatie pentru copiii care practica handbalul, precum si legitimarea Irinei Begu si a Monicai Niculescu.

„Cristina Neagu va fi un exemplu pentru tot ce inseamna sportivele noastre de la Centrul de Copii si Juniori, eu cred ca este o bucurie ca am reusit sa aducem un sportiv de talia ei acasa. Acesti sportivi pe care vrem sa-i aducem sunt modele de urmat in lumea sportiva. Acum am reusit sa o aduce pe Cristina Neagu la echipa de handbal. Este o strategie de-a ne aduce sportivele acasa, iata ce am facut, iata ca am legitimat-o pe Irina Begu, am adus-o pe Monica Niculescu la sectia de tenis.

Ma gandesc ca alte primarii au avut probleme cu legea pentru ca nu au avut un management performant, ma gandesc doar la acest lucru. Iar fiecare care are probleme cu legea trebuie sa plateasca pentru lucrurile pe care le face.

Incercam ca in proiectul CSM Bucuresti sa mergem pe doua lucruri concrete. Pe sportul de masa si pe sportul de performanta, unul fara altul nu pot merge, merg doar impreuna.

Prin aducerea acestor jucatori, prin crearea unor performante foarte mari, iata ca vom putea aduce copiii in sanul acestui club. Lipseste sportul de masa, astfel incat nu putem aduce performanta. Acum avem un model, un exemplu.

Banii publici inseamna o mare parte din acest buget, dar de cand am fost numit in aceasta functie de conducere m-am ocupat si am adus foarte multi sponsori aproape, foarte multi parteneri.

Partea de business este foarte interesanta, este o nisa cautata de foarte multi oameni care se ocupa de managementul sportiv”, a declarat Alin Petrache, potrivit Digi Sport.