Transfer de senzatie realizat de CSM Bucuresti: Cristina Neagu a revenit in handbalul romanesc!

Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2014 si 2015, a decis sa revina in Romania si pentru urmatorii doi ani va evolua pentru campioana europeana en-titre, CSM Bucuresti, anunta un comunicat oficial al clubului! Interul stanga a evoluat ultimii trei ani la Buducnost Podgorica.



„Sunt bucuroasa ca ma intorc acasa, este prima oara cand am sansa sa joc la cel mai inalt nivel in orasul meu natal. Unul dintre visele mele e sa caştig Liga Campionilor cu o echipa romaneasca si cred cu tarie ca am aceasta sansa cu CSM Bucuresti„, a comentat Cristina Neagu revenirea.

Cristina Neagu, 28 de ani, si-a inceput cariera la Rulmentul Brasov si a mai evoluat in Romania la Oltchim Ramnicu Valcea. Neagu a fost desemnata cea mai buna handbalista a lumii in 2014 si 2015 si a fost medaliata cu bronz alaturi de echipa nationala a Romaniei la Campionatul European din 2010 si la Campionatul Mondial din 2015.

CSM Bucuresti este finantata din bani publici, iar bugetul clubului pentru toate sectiile sportive este de aproximativ 20 de milioane de euro.