Astra Giurgiu a invins liderul Viitorul, cu scorul de 1-0, prin reusita lui Filipe Teixeira, care a adus trei puncte pretioase echipei sale. Acesta a marturisit ca Astra nu arata inca a campioana, iar in legatura cu returul din Belgia, fotbalistul este de parere ca au sanse sa marcheze macar un gol.

„Ne-am bucurat de victorie, 3 puncte importante pentru play off. Avem 3 zile de recuperare suficiente pentru returul cu Genk. Nu am niciun secret eu, fac la fel ca si colegii mei cu recuperearea. Ma bucur de fotbal. Alimentatia este foarte importanta, pregatirea, recuperarea, totul este important si conteaza. Azi m-am simtit chiar bine tot meciul, cu Genk m-am resimtit putin, pentru ca ne-am antrenat pe sintetic si e greu. Viitorul are o echipa buna, un joc bun, ii felicit. Noi acum nu avem fata de campioana, trebuie sa fim mai sus in clasament, iar cu Genk avem sanse. Un gol e bun”, a declarat Teixeira.

Constantin Budescu a vorbit si el dupa aceasta victorie, marturisind ca au scos un rezultat foarte important, de care echipa avea nevoie, dar pentru care au muncit.

„Este un rezultat foarte important, conteaza ca am castigat punctele de care aveam mare nevoie. Am castigat meritat, dar nu suntem calificati in play-off, mai avem trei meciuri foarte dificile. Este greu sa jucam din 3 in 3 zile, dar este foarte frumos. Ne bucuram de fotbal. Obiectivul nostru este sa prindem cupele europene”, a declarat si Budescu pentru Dolce Sport.