Sportivii romani de la bob si sanie pe podiumurile internationale! FOTO

A fost un weekend cu rezultate remarcabile pentru Federatia Romana de Bob si Sanie. Sportivii romani au obtinut doua medalii de bronz la competitiile internationale, dar si clasari in fata tarilor cu renume in sporturile de iarna, se arata intr-un comunicat remis Sport Total FM.



Cel mai important rezultat este locul III obtinut la proba pe echipe in cadrul Campionatului Mondial de Bob de catre sportivele Maria Constantin si Andreea Grecu la Königssee, Germania. Fetele au fost medaliate cu bronz alaturi de scheletonistii Germans Alexander Gassner si Anna Fernstädt si de echipajul de bob masculin pilotat de Richard Oelsner. Echipa internationala formata din romancele noastre si cei patru nemti a urcat pe podium devansand tari cu renume, precum Rusia, Canada, America si Austria. La start, in total, au fost 12 echipe.

In cadrul Campionatului Mondial, Maria Constantin si Andreea Grecu au ocupat si locul 11 in proba de bob doua persoana feminin, iar in urma cu doua saptamani s-au clasat pe locul 4 la Campionatele Mondiale de Tineret de la Winterberg, competitie desfasurata in acelasi timp cu etapa de Cupa Europei, acolo unde Andreea Grecu, de data aceasta pilot, a obtinut medalia de bronz in echipa cu cu Erika Halai.

Tot la Königssee, pilotul de bob Mihai Tentea a fost premiat cu “Rookie Trophy” (Trofeul incepatorilor) pentru participarea la primul concurs dedicat seniorilor. Trofeul a fost infiintat in anul 1931, iar pe el sunt gravate nume mari ale bobului, printe care si romanii Dragos Panaitescu si Ion Panturu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice. in urma cu doua saptamani, Mihai Tentea a mai obtinut medalia de bronz la proba de bob 4 persoane la Campionatele Mondiale U23 de la Winterberg.

Finalul acestei saptamani ne-a mai adus o medalie de blonz. Echipa juniorilor de la sanie a terminat Cupa Mondiala pe locul 3 in clasamentul general dupa sase etape. Sportivii Camen Manolescu, Andrei Turea, Marian Gatlan si Flavius Craciun au urcat pe podium dupa echipele din Rusia si Germania, la start fiind in total 15 natiuni. Clasamentul general a fost realizat dupa desfasurarea ultimei etape a Cupei Mondiale de la Winterberg. Tot la aceasta etapa, echipajul de dublu format din Marian Gatlan si Flavius Craciun, s-a clasat pe locul 5 terminand cele sase etape ale Cupei Mondiale pe locul 6.