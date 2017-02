Dupa ce Gigi Becali a facut presiuni aspura lui Laurentiu Reghecampf in ceea ce priveste capitanul echipei, Mihai Pintilii a decis sa renunte din proprie initiativa la banderola.

”Sunt mandru ca joc la Steaua, dar nu mai vreau sa fiu niciodata capitan! Voi m-ati ales si va multumesc, dar eu nu vreau sa mai port banderola de capitan! Este decizia mea si va rog sa o respectati!”, ar fi spus Pintilii, conform Gazetei.

Jucatorul Stelei a vorbit dupa meciul impotriva Craiovei si a marturisit ca este indiferent fata de banderola de capitan si s-a declarat bucuros ca aceasta a ajuns la Alibec.

”Ma bucur ca banderola a ajuns la Denis. Am avut o discutie in vestiar cu el, nu are rost sa discutam despre ce s-a intamplat acolo. Sunt lucruri care tin de bucataria interna. Eu nu mai am niciun fel de problema cu banderola de capitan, cine vrea sa vorbeasca despre asta sa o faca”, a declarat Pintilii dupa partida de la Severin, potrivit Digi Sport.