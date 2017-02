LIVE TEXT / Contra va debuta ca antrenor la Dinamo in meciul impotriva celor de la Botosani, de la ora 20:30

Dinamo va disputa luni, partida impotriva formatiei FC Botosani, contand pentru etapa cu numarul 24 a Ligii I. Meciul va avea loc pe Arena Nationala, de la ora 20:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.SPTFM.ro.

In meciul tur, FC Botosani a invins cu scorul de 2-1 pe teren propriu, prin reusitele lui Elek si Vasvari, in timp ce pentru „caini” a marcat Dorin Rotariu, transferat la Club Brugge, in Belgia.

Dinamo se afla pe locul 7 in clasamentul Ligii I, cu 32 de puncte, iar Botosani se situeaza cu o pozitie mai jos, cu 29 de puncte. Daca formatia lui Contra reuseste sa invinga, o va egala la puncte pe Astra Giurgiu, formatia de pe locul 6.

Echipele probabile:

Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Maric, Filip – Busuladzic, Nistor – Hanca, Palic, Mahlangu – Nemec

Antrenor: Cosmin Contra

FC Botosani: Albut – Ungurusan, Tincu, A. Burca, Musat – Vasvari, Cucu – Roman, Morutan, Bus – Kuku

Antrenor: Leo Grozavu