Poate cel mai de rasunet transfer din sportul romanesc, in 2017, este readucerea in handbalul feminin a Cristinei Neagu, „Balonul de aur” din 2014 si 2015 in handbalul mondial feminn. Vasile Stanga a salutat aceasta miscare de imagine a clubului CSM Bucuresti si se asteapta ca echipa finantata de Primaria Capitalei sa castige cat de curand un nou titlul continental.



„O lovitura de imagine foarte buna. In cele din urma au reusit. Cred ca Cristina a jucat o carte foarte importanta cu acest transfer. Primul lucru pentru care nu a venit pana acum a fost nesiguranta salariului, iar daca doamna Firea a garantat inseamna ca acesta este motivul pentru care a acceptat sa vina. Merita si 300.000 de euro pe an salariu!

Este varsta cea mai buna pentru o astfel de jucatoare, iar de acum incolo va scoate cele mai bune performante. Importanta este sa fie sanataoasa si sa nu se accidenteze si, ca un sfat, sa se preocupe doar de handbal, nu sa incerce sa schimbe antrenorii sau mai stiu eu ce, ca ii va dauna. Sa speram ca ne va aduce un tou trofeu continental.

Sa vedeme la cine va renunta CSM-ul, ca pe postul ala are jucatoare ca Torstensen si Bazaliu, iar aceasta din urma ar trebui sa plece in alta parte, acum, si sa joace, ca pierde timp pretios stand pe bara.

Treaba cu Rapid, e o tampenie, sa fim seriosi. Cum sa-i atragi pe acei suporteri? Sunt povesti de reclama„, a declarat Vasile Stanga, de 10 ori campion national, golgheter al Campionatului Mondial de Handbal in 1982 si cel mai bun marcator al Romaniei din toate timpurile, in cadrul emisunii „Fluier final”.